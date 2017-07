Prier en famille en août

En Famille

Le Pape nous invite à prier pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle et au dialogue avec tous, même avec ceux qui ont des convictions différentes des nôtres : à méditer et prier en famille. A diffuser dans votre paroisse, aumônerie,... avec l e Réseau mondial de prière du pape .

Prions pour les artistes de notre temps :

que leurs œuvres, fruits de leur talent, nous aident tous à découvrir la beauté de la création.

Jésus, je te fais une prière que je n’ai jamais faite.

Jésus, regarde ces musiciens qui donnent un concert sur la plage de mes vacances,

ou celui qui joue dans le métro que je prends.

Regarde ces hommes, que je ne connais pas,

qui ont peint le tableau dont j’ai le poster chez moi,

ou que je vois dans cette salle d’attente,

et ceux qui ont sculpté les statues de la place

ou celles qui sont exposées dans des vitrines devant lesquelles je passe.

Jésus, moi aussi je peins, je dessine, je danse, je fais du théâtre.

Mais eux ont donné toute leur vie à leur création, à leur passion.

Ce sont des artistes, ils ont reçu de toi le don et la force de faire naître des images, des sons, des mots, des objets.

Je te prie pour eux qui vivent pour leur art,

pour que le résultat de leur travail m’ouvre les yeux

chaque fois un peu plus

sur la beauté de ta création : la terre, l’homme et la femme, notre vie.

Mariette et Laura, artistes - 22 ans