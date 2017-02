Pourquoi il y a la guerre ?

Les questions des tout-petits

Alors qu’il traverse le salon, Benjamin aperçoit à la télé une ville en ruines avec un homme éploré qui porte son enfant blessé. Pétrifié, Benjamin demande : «Il est mort le petit garçon?» Nos enfants ne peuvent pas ignorer les attentats ou les guerres qui sont le lot quotidien des journaux télévisés.

L’actualité met en péril la confiance des enfants

Contrairement à la plupart d’entre nous, ces images traumatisantes, pourtant à peine entrevues, peuvent rester longtemps ancrées en eux. Les psychologues expliquent que les jeunes enfants, face à une telle situation, ont tendance à s’identifier à la victime. De fait, ils craignent qu’un jour cela leur arrive ou à quelqu’un de leur famille.

La psychanalyste Sylviane Giampino va plus loin : «L’actualité peut faire violence à un enfant quand elle met en péril sa confiance dans les adultes, la vie, l’ordonnancement du monde. Le petit enfant a besoin de penser que les adultes ont le pouvoir de réguler la vie, de mettre les choses dans l’ordre dicté par les pulsions de vie.»

Ne pas nier la réalité mais ne pas être trop réaliste

Alors, faut-il aborder le sujet de la guerre avec eux au risque de les inquiéter encore plus ? Ou au contraire éviter de l’aborder ? On peut commencer par leur dire qu’il est tout à fait normal d’être touché par ce genre d’informations et que soi-même on le vit assez mal.

Même avec de très jeunes enfants, il est possible d’expliquer ce qu’est une guerre, sans pour autant entrer dans les détails. Ne pas nier la réalité, sans pour autant se lancer dans des explications réalistes. Privilégier plutôt les réponses courtes et adaptées à son âge.

Donner les moyens de décrypter la complexité humaine

Certains épisodes de la Bible, ou des récits d’actes de résistance, peuvent les interpeller. Que dire quand un pays est attaqué par son voisin, sa population asservie, et qu’une poignée d’hommes prend les armes pour combattre l’ennemi ? Les enfants sont très tôt sensibles à cette complexité. L’explication n’est pas simple car notre monde – et c’est bien cela qui est difficile à transmettre – n’est jamais tout blanc ou tout noir !

Fondamentalement, les enfants aspirent à un monde de paix. L’essentiel est donc de les rassurer, de leur dire que des adultes œuvrent pour la paix : «Il est important, dans l’éducation des enfants, note encore Sylviane Giampino, de leur transmettre l’idée du bonheur possible, du progrès possible.» Et plus tôt on donnera aux enfants les moyens de décrypter la complexité humaine, moins ils seront troublés par les contradictions de notre monde capable du pire et du meilleur.

Évelyne Montigny