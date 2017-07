Blaise Pascal

Pour le Père Paul Valadier, jésuite et philosophe, "Blaise Pascal est audacieux en sciences, mais figé en théologie". Propos recueilli par Denis Sergent et Élodie Maurot. publié le 12 juillet 2017.

Pascal a été un grand scientifique et un fervent chrétien. Ce qui est intéressant chez lui, c’est l’articulation des deux. Tout en étant grandement admiratif des sciences, il nous dit qu’elles restent impuissantes sur les questions essentielles : Qu’en est-il de ma destinée, de la mort, de l’amour ? Qu’est-ce que nous faisons là ? Pour Pascal, la science est utile, nécessaire, passionnante et, en même temps, elle ne nous donne pas le sens de la vie.

Pascal est audacieux dans le domaine de la science, en revanche, il est assez figé dans le domaine de la théologie. Pour lui, la Révélation en Jésus-Christ est donnée une fois pour toutes. Il ne voit pas que nous avons toujours à l’interpréter. Certes, il n’y a pas de «progrès» en théologie comme en sciences, mais il y a une découverte progressive de ce que la Révélation signifie dans l’histoire qui est la nôtre. Et cette interprétation est inédite. Pascal n’arrive pas à voir que la théologie elle-même pourrait être un travail d’interprétation, de reprise incessante, pour que la raison dans la foi ne cesse de grandir. Elle ne grandit pas de la même façon que dans les sciences, mais elle grandit aussi.

On voit la même chose dans sa conception de la morale. Dans Les Provinciales, il a une vision très rigide de la morale. Dans ce débat, il a donné ses lettres de noblesse aux jansénistes et accrédité auprès de nombre d’intellectuels en France que le christianisme était une religion austère et inhumaine. Pascal ne voit pas la vie de la raison dans la foi. C’est une limite de sa pensée, mais cela n’enlève rien à sa grandeur.

