Un inventeur de génie

Blaise Pascal

En sciences, Blaise Pascal a essentiellement travaillé en physique (mécanique des fluides) et en mathématiques (géométrie, arithmétique, probabilités). S’il fut un théoricien et un expérimentateur, il a aussi été un «homme d’action et un chef d’entreprise», insiste Dominique Descotes, professeur émérite de littérature à l’université de Clermont-Ferrand.

«Ayant perdu sa mère dès l’âge de 3 ans, entouré de deux sœurs et d’une gouvernante, le jeune Pascal est éduqué par son père, magistrat, homme très croyant et passionné de mathématiques et de sciences. Il fréquente avec son père, les savants tels que Roberval, Desargues, Descartes, Mersenne ou Gassendi», poursuit Dominique Descotes. À 11 ans, Pascal maîtrise une partie des Éléments d’Euclide. Il rédige alors un court Traité des sons puis, à 16 ans, un Essai sur les coniques, un travail si précoce que Descartes crut qu’il émanait de son père !

La «Pascaline», un échec commercial

Mais c’est à 18 ans que Blaise Pascal fait une invention qui va le faire connaître du grand public. Pour aider son père, alors collecteur des impôts à Rouen, à effectuer ses calculs en réduisant le risque d’erreurs, le jeune Blaise conçoit une machine à calculer capable d’effectuer des additions et des soustractions, la première connue dans l’histoire.

«Pascal utilise l’arithmétique et la technique des engrenages, un procédé certes déjà connu, mais y ajoute un cliquet permettant de reporter automatiquement les retenues des opérations, explique Pierre Mounier-Kuhn, historien des mathématiques (CNRS). La machine est facile à utiliser : on compose les nombres sur une rangée de cadrans, correspondant aux unités, dizaines, centaines…, et il la brevette», poursuit le spécialiste.

Toutefois, ce fut un échec commercial, son prix (100 livres) étant trop élevé. Le jeune prodige cherche à améliorer «la Pascaline» durant une dizaine d’années et en construira une vingtaine, dont celle du Musée des arts et métiers à Paris.

L’éclectisme de Blaise Pascal

Esprit curieux et ingénieux malgré «la» maladie (maux de tête, d’estomac, des reins, paralysie des jambes), Pascal reprend les travaux sur le vide de Torricelli. Multipliant les expériences à Clermont, au Puy-de-Dôme et à la tour Saint-Jacques à Paris, il confirme l’existence du vide, de la pression atmosphérique, et établit la théorie de l’équilibre des liqueurs (liquides). Ce qui débouchera sur l’invention de la presse hydraulique et de la seringue.

Pascal inventa également une méthode de lecture, le haquet, une simple charrette à deux roues pour transporter les tonneaux, et fort de ses connaissances en hydrostatique participa au drainage des marais poitevins. Avec quatre gentilshommes, il créa la première entreprise de transport collectif parisien au moyen de carrosses à cinq sols. Un éventail de réalisations qui, ajoutées à ses travaux mathématiques et écrits théologiques, illustrent bien l’éclectisme de cet «effrayant génie», selon le mot de Chateaubriand, mort à 39 ans et enterré à l’église Saint-Étienne-du-Mont. À deux pas du Panthéon…

Denis Sergent