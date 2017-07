Blaise Pascal

Pour Vincent Jullien, professeur en histoire et philosophie des sciences à l’université de Nantes, Pascal devrait occuper une place plus importante dans l'histoire et la philosophie des sciences. Publié le 12 juillet 2017.

On peut s’étonner que Pascal n’occupe pas aujourd’hui une place plus importante dans l’histoire et la philosophie des sciences, remarque Vincent Jullien (1). Sans doute cela est-il dû au fait que pour beaucoup de savants, on ne peut être simultanément un bon scientifique et un croyant, qui plus est un mystique. Pourtant, trois arguments me font penser le contraire. Tout d’abord, sa foi n’intervient pas dans sa manière de faire de la science. À l’opposé, son contemporain Descartes assure que sa démarche scientifique dépend de sa métaphysique. Pascal, lui, sait, toute sa vie, garder une indépendance d’esprit.

Ensuite, Pascal reste modeste, sceptique vis-à-vis de la connaissance scientifique. La nature est cachée et le physicien ne découvrira pas son secret, pense-t-il en substance. Une position liée à sa conception de la petitesse de l’homme devant Dieu. Toutefois, cette modestie ne doit pas l’empêcher d’imaginer des lois et de faire des expériences, de progresser. En ce sens, à l’encontre de Descartes ou de Leibniz, Pascal est un pré-positiviste, ce qui est nouveau à son époque. Notamment, il conçoit la science comme Roberval qui, lui, est athée.

Enfin, Pascal le savant manifeste une espèce d’humilité, l’enjeu scientifique, si grand soit-il pour l’humanité, étant si petit par rapport à l’enjeu du salut. Ne dit-il pas «il ne faut pas trop approfondir l’opinion de Copernic» (ce qui a souvent été mal interprété, alors que Pascal était copernicien et pensait que la Terre tournait autour du Soleil). Avec cette phrase, Pascal voulait simplement dire que la question de l’organisation de l’univers était moins importante que celle du salut.

(1) Auteur de Pascal, via Duhem et van Fraassen, dans la revue Courrier du Centre international Blaise-Pascal, n° 36, 2014.

Propos recueillis par Denis Sergent et Élodie Maurot