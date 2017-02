Qu’est devenu Emmaüs?

Abbé Pierre

Le 8 décembre, Maud Sarda, 35 ans, annonçait avec fierté le lancement de Label Emmaüs, la boutique en ligne des 350 bric-à-brac et autres boutiques solidaires du mouvement. Emmaüs à l’abordage du numérique en concurrent de e-Bay ? La nouvelle a de quoi étonner tous ceux qui ont conservé du mouvement une image poussiéreuse. «Le projet a rencontré pas mal de résistance en interne, reconnaît la jeune femme, diplômée d’une grande école de commerce et ancienne salariée d’un prestigieux cabinet de conseil. Pour certains, l’e-commerce ne pouvait que vider les boutiques et entraîner une perte de lien social. Il a fallu convaincre.»

Des activités étendues

À quoi ressemble Emmaüs aujourd’hui ? Depuis 1949, l’association n’a cessé d’étendre ses activités, de multiplier les structures de toutes formes juridiques (fondations, entreprises). «Emmaüs s’est construit par la base, c’est un mouvement issu du terrain, explique son président, Thierry Kuhn. L’abbé Pierre donnait son aval à tout, laissait une grande liberté à chacun. “Emmaüs, ce n’est pas ce qu’on fait, c’est ce qui nous est arrivé”, aimait-il à répéter.»

Très décentralisé, le mouvement ne s’est fédéré qu’en 1985 au sein de l’association Emmaüs France. Elle regroupe aujourd’hui 18 000 personnes (8 600 bénévoles, 5 000 salariés, 4 400 compagnons) au sein de 285 structures réparties en trois branches.

La première rassemble les 117 communautés, lieux d’accueil, de vie, d’activité et de solidarité, qui fonctionnent grâce à la récupération d’objets. La deuxième regroupe près de 70 structures dans les domaines de l’hébergement d’urgence, de l’accès au logement ou de l’accompagnement des demandeurs d’asile. Parmi elles la Fondation Abbé-Pierre, Emmaüs solidarité ou Emmaüs habitat.

Le mouvement n’a pas perdu son ADN

Enfin, la branche 3 rassemble les structures de l’économie solidaire, essentiellement des chantiers et entreprises d’insertion par l’activité économique : Le Relais (collecte et valorisation de textile), les Ateliers du bocage (matériel informatique, téléphonie), Emmaüs Défi, Emmaüs Connect… Une branche «qui prend de plus en plus de place», souligne Thierry Kuhn, premier président à en être issu.

«Emmaüs a connu deux grandes phases de développement, résume Axelle Brodiez-Dolino, historienne au CNRS (1). Celle de la crise du logement, dans les années 1950 puis, à partir des années 1980, celle de la crise économique, lorsque les communautés se sont aperçues qu’elles répondaient mal aux nouvelles formes de pauvreté et qu’elles ont commencé à inventer des réponses innovantes.»

Eveiller les consciences

Malgré cette créativité, le mouvement n’a pas perdu en route son ADN. Au prix de débats internes parfois houleux – comme sur les partenariats avec des entreprises privées –, Emmaüs est resté fidèle à quelques valeurs fondatrices fortes. La figure de l’abbé Pierre, d’abord. «Emmaüs est un mouvement qui prend aux tripes, notamment en raison de son histoire, souligne Maud Sarda. Chacun se bat, à sa manière, pour perpétuer l’héritage.»

L’autonomie économique, l’indépendance financière et le refus de l’assistanat restent également au cœur du mouvement. L’objectif est que chacun redevienne pleinement acteur de son projet de vie et passe du statut d’aidé à aidant. « Viens m’aider à aider les autres », avait lancé l’abbé Pierre à son premier compagnon, Georges Legay.

L’interpellation des pouvoirs publics reste une troisième valeur cardinale. Car le mouvement a toujours estimé que soigner les maux de ceux qui souffrent ne suffisait pas : il faut aussi éveiller les consciences. «Il faut, disait l’abbé Pierre, que la voix des hommes sans voix empêche les puissants de dormir.»

(1) Auteur de Emmaüs et l’abbé Pierre, Presses de Sciences-Po, 2009, 24,50 €.

--------

L’abbé Pierre en dates

1912. Henri Grouès naît le 5 août à Lyon.

1931. Il donne tout ce qu’il possède à des œuvres caritatives.

1938. Il est ordonné prêtre le 24 août.

1942-1944. Vicaire à la cathédrale de Grenoble, il héberge des juifs. Résistant, il prend le nom de Pierre dans la clandestinité et rejoint le général de Gaulle à Alger.

1945-1951. Il est élu député MRP de Meurthe-et-Moselle.

1949. Après sa rencontre avec Georges, un désespéré à qui février son fameux appel à la générosité pour aider les sans-abri qui meurent de froid dans les rues, déclenchant l’«insurrection de la bonté».

1971. Emmaüs International est créé.

1985. Emmaüs France est fondé pour rassembler les diverses composantes du mouvement.

1988. La Fondation Abbé-Pierre est créée pour lutter contre le mal-logement.

1996. Il choque en soutenant son «vieil ami» Roger Garaudy.

2007. Il meurt le 22 janvier à l’âge de 94 ans.

Séverin Husson